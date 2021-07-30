Сенегальский защитник может сменить Серию А на Ла Лигу.
Калиду Кулибали, Getty Images
30 июля 2021, 11:57
Защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру в испанском чемпионате, сообщает Football-Italia со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, в услугах 30-летнего сенегальца заинтересован мадридский Реал, а точнее его в своей команде хочет видеть новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти — они вместе работали в Наполи с 2018 по 2019 год.
Также отмечается, что руководство "неаполитанцев" отпустит своего футболиста только в том случае, если за него предложат около 60 миллионов евро.
Действующий контракт Кулибали рассчитан до лета 2023 года, а "сливочные" находятся в поисках нового центрального защитника после продажи Рафаэля Варана в Манчестер Юнайтед.
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