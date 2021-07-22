Италия

Коуч хочет сохранить сенегальца в клубе.

Лидер защитной Линии Наполи Калиду Кулибали может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Однако главный тренер команды из Неаполя Лучано Спаллетти против ухода Кулибали. Коуч намерен всеми силами бороться за то, чтобы игрок остался в команде.

"Я мог бы приковать себя цепями к Кулибали, чтобы он продолжить играть за Наполи. Он мне нужен", — цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Однако, как сообщил тот же Романо, Спаллетти не стоит сильно переживать по поводу ухода сенегальца, та как Наполи не получал по нему официальных предложений.

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