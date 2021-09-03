ЧМ-2022. Отбор

Форвард Харри Кейн подвел итоги матча против национальной команды Венгрии.

Сборная Англии одержала разгромную победу над национальной командой Венгрии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Форвард национальной команды Харри Кейн подвел итоги победного матча, отметив, что очень доволен игрой своей команды.

"Превосходный результат. Здесь очень непросто играть, и мы знали, что нас ждет трудный матч. Это был большой матч с турнирной точки зрения.

Знали, что в случае победы укрепим свои позиции в группе и одной ногой будем уже в финальной стадии. Отличный вечер для нас, лучше и быть не могло", — цитирует официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венгрия — Англия.

Стоит отметить, что сборная Англии возглавляет группу I после четырех сыгранных матчей, набрав 12 турнирных пунктов. Сборная Венгрии идет на третей позиции, имея в своем активе семь турнирных очков.

Напомним, подопечные Саутгейта следующий матч проведут в воскресение, 5 сентября, против национальной команды Андоры. Сборная Венгрии в этот же день встретиться с командой Албании.