Другое

Болезнь египтян Мохамеда Салаха и Мохамеда Эльнени подтвердилась.

В среду, 18 ноября, в сборной Египта провели повторное тестирование на коронавирус, и анализы Мохамеда Салаха и Мохамеда Эльнени вновь дали позитивный результат — сообщает Goal со ссылкой на источник в египетской федерации футбола.

В минувшую пятницу, 13 ноября, федерация футбола Египта сообщила, что у Салаха коронавирус, однако позже удалила это сообщение.

Вместо этого появилась информация о том, что в сборной, готовящейся к матчу против Того, три зараженных футболиста.