Лондонцы по-прежнему претендуют на французского защитника.
Жюль Кунде, getty images
09 сентября 2021, 18:59
Челси в минувшее летнее трансферное окно пытался подписать Жюля Кунде, но переход так и не состоялся.
Как сообщает ESPN, "пенсионеры" готовы вновь вступить в переговоры с Севильей уже в январе, если испанский клуб снизит свои требования до 50 миллионов евро.
В составе Севильи Кунде провел 91 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Напомним, что ранее главный тренер Севильи Хулен Лопетеги рассказал о срыве трансфера Жюля Кунде.