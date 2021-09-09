Англия

Лондонцы по-прежнему претендуют на французского защитника.

Челси в минувшее летнее трансферное окно пытался подписать Жюля Кунде, но переход так и не состоялся.

Как сообщает ESPN, "пенсионеры" готовы вновь вступить в переговоры с Севильей уже в январе, если испанский клуб снизит свои требования до 50 миллионов евро.

В составе Севильи Кунде провел 91 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее главный тренер Севильи Хулен Лопетеги рассказал о срыве трансфера Жюля Кунде.