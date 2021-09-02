ЧМ-2022. Отбор
Французский защитник не поможет своей команде.
Жюль Кунде, getty images
02 сентября 2021, 00:59
Защитник сборной Франции Жюль Кунде не сыграет против сборной Украины в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2022 года.
Центрбек Севильи вышел в стартовом составе французов на поединок с Боснией и Герцеговиной и получил красную карточку.
Отметим, что матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21.45 по киевскому времени.
Напомним, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в матче против Франции из-за перебора желтых карточек.