Англия

Новичок АПЛ усилил оборонительную линию.

Брентфорд договорился о подписании контракта с защитником сборной Дании Занкой Йоргенсеном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новичок АПЛ договорился с 31-летним футболистом о соглашении сроком на один год. Йоргенсену осталось получить разрешение на работу в Великобритании.

Права на Занку принадлежали Фенербахче, но, судя по всему, турецкий клуб расторг контракт с датчанином.

Напомним, что в послужном списке Йоргенсена есть период выступлений в АПЛ в составе Хаддерсфилда.