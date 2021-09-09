Новичок АПЛ усилил оборонительную линию.
Занка, фото Брентфорд
09 сентября 2021, 22:40
Брентфорд договорился о подписании контракта с защитником сборной Дании Занкой Йоргенсеном, сообщает официальный сайт английского клуба.
Новичок АПЛ договорился с 31-летним футболистом о соглашении сроком на один год. Йоргенсену осталось получить разрешение на работу в Великобритании.
Права на Занку принадлежали Фенербахче, но, судя по всему, турецкий клуб расторг контракт с датчанином.
Напомним, что в послужном списке Йоргенсена есть период выступлений в АПЛ в составе Хаддерсфилда.