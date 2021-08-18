Англия

Альваро Фернандес проведет сезон-2021/22 в АПЛ.

Брентфорд и Уэска согласовали аренду голкипера Альваро Фернандеса — сообщил официальный сайт новичка АПЛ.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, после чего Брентфорд получит право выкупить его контракт.

23-летний вратарь имеет в своем послужном списке 1 матч за национальную сборную Испании и был в составе испанской команды на Олимпиаде-2020 в Токио.

За свою клубную карьеру Альваро выступал в составе Осасуны (48 матчей во всех турнирах за первую и вторую команду), Монако 2 (11), Эстремадуру (18) и Уэску (58).

В стартовом туре АПЛ-2021/22 Брентфорд неожиданно обыграл Арсенал.