Альваро Фернандес проведет сезон-2021/22 в АПЛ.
Альваро Фернандес, фото ФК Брентфорд
18 августа 2021, 10:29
Брентфорд и Уэска согласовали аренду голкипера Альваро Фернандеса — сообщил официальный сайт новичка АПЛ.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, после чего Брентфорд получит право выкупить его контракт.
23-летний вратарь имеет в своем послужном списке 1 матч за национальную сборную Испании и был в составе испанской команды на Олимпиаде-2020 в Токио.
За свою клубную карьеру Альваро выступал в составе Осасуны (48 матчей во всех турнирах за первую и вторую команду), Монако 2 (11), Эстремадуру (18) и Уэску (58).
В стартовом туре АПЛ-2021/22 Брентфорд неожиданно обыграл Арсенал.