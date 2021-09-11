Американский хавбек пропустит ближайшие матчи "синих".
Кристиан Пулишич, Getty Images
11 сентября 2021, 10:20
Полузащитник лондонского Челси Кристиан Пулишич не сможет помочь "синим" в ближайших матчах АПЛ и Лиги чемпионов.
"К сожалению, он вернулся в расположение клуба на костылях, у него травма лодыжки и он пропустит 10 дней", — приводит слова главного тренера Челси Томаса Тухеля AP News.
Пулишич получил повреждение во время отборочного матча ЧМ-2022 между США и Гондурасом (4:1).
В нынешнем сезоне Пулишич провел лишь одну игру против Кристал Пэлас, в которой забил гол.
Таким образом, Пулишич пропустит игры против Астон Виллы в АПЛ (11 сентября), а также против Зенита в Лиге чемпионов (14 сентября). Также он рискует не сыграть в поединке против Тоттенхэма в АПЛ (19 сентября).
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