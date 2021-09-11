Англия

Американский хавбек пропустит ближайшие матчи "синих".

Полузащитник лондонского Челси Кристиан Пулишич не сможет помочь "синим" в ближайших матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

"К сожалению, он вернулся в расположение клуба на костылях, у него травма лодыжки и он пропустит 10 дней", — приводит слова главного тренера Челси Томаса Тухеля AP News.

Пулишич получил повреждение во время отборочного матча ЧМ-2022 между США и Гондурасом (4:1).

В нынешнем сезоне Пулишич провел лишь одну игру против Кристал Пэлас, в которой забил гол.

Таким образом, Пулишич пропустит игры против Астон Виллы в АПЛ (11 сентября), а также против Зенита в Лиге чемпионов (14 сентября). Также он рискует не сыграть в поединке против Тоттенхэма в АПЛ (19 сентября).

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