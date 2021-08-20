Англия

Футболист не поможет лондонцам в ближайших играх.

Вингер сборной США и Челси Кристиан Пулишич сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает Goal.

По их информации, главный тренер Челси Томас Тухель уже подтвердил данную информацию.

Челси следующий матч проведет на выезде против Арсенала. Пулишич не сможет помочь команде в этой игре и, возможно, в третьем туре против Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Обамеянг, Ляказетт и Виллиан пропустили первый матч сезона АПЛ из-за коронавируса.

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