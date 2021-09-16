Англия

Новое соглашение с 50-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.

Бернли на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем.

Новое соглашение с 50-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.

Дайч возглавил "бордовых" в октябре 2012 года и под его руководством команда вернулась в АПЛ.

После четырех туров нового сезона АПЛ Бернли набрал одно очко и занимает 19-е место в турнирной таблице.

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