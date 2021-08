Бернли на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Максвелла Корне, права на которого ранее принадлежали Лиону.

24-летний ивуариец перебрался в стан "бордовых" на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

💬 “I am excited to be joining Burnley in the Premier League and to play with and against many of the greatest players in the world."



