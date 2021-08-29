Ивуарийский вингер перебрался в английскую Премьер-лигу.
Максвелл Корне, Бернли
29 августа 2021, 17:17
Бернли на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Максвелла Корне, права на которого ранее принадлежали Лиону.
24-летний ивуариец перебрался в стан "бордовых" на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт до лета 2026 года.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Максвелл Корне провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
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