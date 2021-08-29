Англия

Ивуарийский вингер перебрался в английскую Премьер-лигу.

Бернли на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Максвелла Корне, права на которого ранее принадлежали Лиону.

24-летний ивуариец перебрался в стан "бордовых" на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

💬 “I am excited to be joining Burnley in the Premier League and to play with and against many of the greatest players in the world."



👉 https://t.co/EZgqsr0ygk#WelcomeCornet🍦| #UTC pic.twitter.com/1wJfqVM73F — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 29, 2021

В прошлом сезоне Максвелл Корне провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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