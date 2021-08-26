Английский полузащитник Аарон Леннон продолжит карьеру на родине.
Аарон Леннон. Фото Getty Images
26 августа 2021, 09:10
Атакующий полузащитник Аарон Леннон покинул турецкий Кайсериспор, вернувшись в АПЛ.
Как сообщает пресс-служба английского Бернли, полузащитник вновь стал частью команды, за которую выступал в период с 2017 по 2020 годы.
О финансовых аспектах трансфера и личного контракта полузащитника никакой официальной информации нет. Сроки соглашения тоже не сообщаются.
Ранее сообщалось, что Лион принял предложение Бернли по Корне.