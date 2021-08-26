Атакующий полузащитник Аарон Леннон покинул турецкий Кайсериспор, вернувшись в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба английского Бернли, полузащитник вновь стал частью команды, за которую выступал в период с 2017 по 2020 годы.

О финансовых аспектах трансфера и личного контракта полузащитника никакой официальной информации нет. Сроки соглашения тоже не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Лион принял предложение Бернли по Корне.