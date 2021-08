Атакующий полузащитник Аарон Леннон покинул турецкий Кайсериспор, вернувшись в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба английского Бернли, полузащитник вновь стал частью команды, за которую выступал в период с 2017 по 2020 годы.

✍️ 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 ✍️



We are delighted to confirm that winger Aaron Lennon has agreed a deal to return to Turf Moor as a Burnley player 👊 pic.twitter.com/1DgAl9soJc