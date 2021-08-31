Англия

Коннор Робертс продолжит карьеру в АПЛ.

Бернли и Суонси согласовали трансфер защитника Коннора Робертса — сообщил официальный сайт "кларетовых".

Контракт с 25-летним правым защитником сборной Уэльса подписан на четыре года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

За свою карьеру Робертс провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Уэльса и выступал за Йовил (54 матча во всех турнирах, 0 голов), Бристоль Роверс (5, 0), Миддлсбро (4, 0) и Суонси (152, 11).