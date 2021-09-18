Состоялся первый матч сегодняшнего игрового дня в АПЛ.
Вулверхэмптон - Брентфорд, Getty Images
18 сентября 2021, 16:29
В стартовом матче игрового дня в английской Премьер-лиге в рамках пятого тура Брентфорд в гостях уверенно обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:0.
Победу команде Томаса Франка принесли забитые мячи в исполнении Айвена Тоуни, который реализовал пенальти, а также Брайана Мбемо. Оба мяча были забиты в первом тайме, а в середине второго гости остались в меньшинстве, когда на 65-й минуте Шендон Баптист получил вторую желтую карточку.
После пяти туров Брентфорд набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, а у "волков" три балла и 14-я строчка.
Вулверхэмптон — Брентфорд 0:2
Голы: Тоуни, 27 (с пенальти), Мбемо, 35.
Вулверхэмптон: Жозе Са — Килман, Коуди, Саисс (Хван, 46) — Невеш, Моутиньо — Семеду (Фабио Силва, 82), Марсал (Поденсе, 72) — Тринкан, Траоре, Хименес.
Брентфорд: Рая — Айер, Янссон (Занка, 82), Пиннок — Каньос (Ониека, 67), Баптист, Нергор, Янельт, Генри (Расмуссен, 76) — Тоуни, Мбемо.
Предупреждения: Жозе Са, Саисс, Невеш, Коуди — Генри, Баптист, Янссон.
Удаление: Баптист, 65 (вторая желтая карточка).