Англия

Федерико Мораес высказался о переезде своего юного клиента на Этихад Стэдиум.

В летнее трансферное окно Манчестер Сити подписал талантливого воспитанника Флуминенсе Кайки. Изначально планировалось, что 18-летний бразилец продолжит выступать за свою родную команду на правах аренды, но в итоге он уже приступил к тренировкам в стане "горожан".

Футбольный агент Федерико Мораес, представляющий интересы Кайки, прокомментировал переезд своего клиента в гранд английской Премьер-лиги в столь юном возрасте.

"Кайки будет идти шаг за шагом, чтобы получить свое место под солнцем. Он был готов переехать в Манчестер Сити, даже если ему придется драться за возможность сыграть. Он будет готов".

"Люди из Сити работали очень хорошо и быстро, чтобы подписать Кайки и Метиньо. Пеп Гвардиола лично принимал непосредственное участие в этих сделках", — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в трансфере Кайки также был заинтересован донецкий Шахтер, что подтвердил сам футболист.