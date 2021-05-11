Англия

"Горожане" заплатили за молодого бразильца около 12 миллионов евро.

Нападающий Манчестер Сити Кайки подтвердил, что помимо варианта с переходом в Манчестер Сити, у него был вариант с донецким Шахтером, когда он был полноценным игроком Флуминенсе.

В настоящее время 17-летний бразилец доигрывает сезон за бразильский клуб, после чего отправится в Англию.

"Когда я был в сборной Бразилии U-17, мной интересовался Шахтер. У моего агента были контакты с руководителем City Football Group в Латинской Америке.

После разговоров он посмотрел мою игру и она ему очень понравилась. Он сказал, что собирается показать меня Манчестер Сити. В случае одобрения они постараются меня подписать. Слава Богу, одобрили, и я очень счастлив", — приводит слова Кайки ESPN.

Напомним, что Манчестер Сити подписал с футболистом пятилетний контракт, а сумма трансфера составила около 12 миллионов евро.