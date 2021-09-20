Англия

Карьера колумбийца в Англии, похоже, завершилась.

Полузащитник английского Эвертона Хамес Родригес в ближайшее время должен сменить клуб.

На агента игрока вышли представители неназванного катарского клуба. Переговоры пока продолжаются.

Сообщается, что Рафаэль Бенитес четко дал понять колумбийцу, что не нуждается в нем.

Напомним, Хамес перешел в Эвертон в сентябре 2020 года и первое время был лидером "ирисок".

На его счету 26 матчей за клуб в минувшем сезоне, в которых он забил 4 года и отдал 7 голевых передач.

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