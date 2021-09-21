Немецкий голкипер лондонцев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Бернд Лено. Фото Getty Images
21 сентября 2021, 15:50
Лондонский Арсенал рассматривает вариант с продажей немецкого голкипера клуба Бернда Лено.
Как сообщает издание Eurosport, босы лондонцев хотят "избавится" от немца, поскольку подписали Аарона Рамсдейла из Шеффилд Юнайтед, которого считают долгосрочной заменой Лено.
Лено переехал в Лондон из Байера летом 2018 гола и провел за Арсенал 120 матчей во всех турнирах и выигрывал со столичным клубом Кубок Англии в сезоне 2019-20.
Ранее сообщалось, что Рики Пуч близок к переходу в лондонский Арсенал.