Англия

Идея возникла у агента футболиста.

Триумфальное возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед могло не состояться, если бы португалец прислушался к своему агенту — утверждает Cadena Ser.

После того, как Роналду принял решение покинуть Ювентус, одним из вариантов, которые рассматривал для своего клиента Жорже Мендеш, был Атлетико.

К счастью для Манчестер Юнайтед и его поклонников, "красные дьяволы" проявили настойчивость и перехватили португальца.

После возвращения в Манчестер Роналду провел три матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.