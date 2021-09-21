Идея возникла у агента футболиста.
Криштиану Роналду, Getty Images
21 сентября 2021, 17:19
Триумфальное возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед могло не состояться, если бы португалец прислушался к своему агенту — утверждает Cadena Ser.
После того, как Роналду принял решение покинуть Ювентус, одним из вариантов, которые рассматривал для своего клиента Жорже Мендеш, был Атлетико.
К счастью для Манчестер Юнайтед и его поклонников, "красные дьяволы" проявили настойчивость и перехватили португальца.
После возвращения в Манчестер Роналду провел три матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.