Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел минимальное поражение от Астон Виллы.

"Красные дьяволы" пропустили в концовке встречи, а затем Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, гол Корни Хауса стал единственным в матче и принес в актив бирмингемцев три набранных очка.

Обзор матча:



Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1

Гол: Хаус, 88

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) — Мактоминей (Кавани 82), Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Роналду

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) — Ингс (Буэндиа 78), Уоткинс

Предупреждения: Шоу, Фред — Макгинн, Кеш

Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)