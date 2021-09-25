Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, getty images
25 сентября 2021, 17:43
В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел минимальное поражение от Астон Виллы.
"Красные дьяволы" пропустили в концовке встречи, а затем Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти.
Таким образом, гол Корни Хауса стал единственным в матче и принес в актив бирмингемцев три набранных очка.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1
Гол: Хаус, 88
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) — Мактоминей (Кавани 82), Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Роналду
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) — Ингс (Буэндиа 78), Уоткинс
Предупреждения: Шоу, Фред — Макгинн, Кеш
Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)