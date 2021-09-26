Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лидс - Вест Хэм, Getty Images
26 сентября 2021, 07:45
В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в гостях одержал минимальную победу над Лидсом (2:1).
Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Рафинья распечатал ворота "молотобойцев". Затем в середине второго тайма Фирпо срезал мяч в собственные ворота и сравнял счет, а победу команде Дэвида Мойеса принес Антонио, забивший на последней минуте встречи.
Обзор матча:
Лидс — Вест Хэм 1:2
Голы: Рафинья, 19 — Фирпо, 67 (АГ), Антонио, 90
Лидс: Меслье — Даллас, Ч. Крессвелл, Купер, Фирпо — Филлипс — Рафинья (Робертс, 69), Шеклтон (Саммервилл, 90+1), Клих, Джеймс (Харрисон, 46) — Родриго
Вест Хэм: Фабиянски — Цоуфал, Зума, Огбонна, А. Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Доусон, 90+2), Форнальс (Влашич, 78), Бенрахма — Антонио (Ярмоленко, 90+7)
Предупреждения: Рафинья, Меслье, Робертс — Форнальс, Антонио