Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка английской лиги.

В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Вест Хэм, с которым встречался несколько дней назад в АПЛ.

В отличие от матча АПЛ, победа в кубковом противостоянии досталась "молотобойцам", которые забили единственный гол на девятой минуте поединка. Автором победного удара стал Лансини.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1

Гол: Лансини, 9

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Далот, Байи, Линделеф, Теллес (Эланга, 73) — Ван де Беек, Матич, Мата (Гринвуд, 62) — Лингард (Фернандеш, 72), Мартиаль, Санчо

Вест Хэм: Ареоля — Фредерикс (Цоуфал, 17), Доуссон, Диоп, Джонсон — Нобл, Крал — Ярмоленко, Лансини (Форналс, 69), Масуаку (Влашич, 69)- Боуэн

Предупреждение: Нобл