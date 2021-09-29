Англия

Полузащитник Арсенала угодил в лазарет.

Полузащитник Арсенала и сборной Швейцарии Гранит Джака не поможет своей команде в ближайших матчах.

Футболист получил повреждение в матче против Тоттенхэма (3:1), в следствии чего был заменен.

После углубленного медицинского обследования стало известно, что несмотря на повреждение связок колена, операция футболисту не потребуется. Тем не менее, восстановление Джаки займет 6-8 недель, сообщает официальный сайт Арсенала.

Таким образом, Джака точно не сыграет в ближайших матчах Арсенала против Брайтона и Кристал Пэлас. В клубе надеются, что футболист успеет восстановиться к моменту окончания перерыва на матчи сборных.