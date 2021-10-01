Англия

Сербский нападающий хочет выступать за "горожан".

Фиорентина прошлым летом так и не получила предложение по Душану Влаховичу, которое бы устроило руководство клуба.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сербский нападающий хочет продолжить свою карьеру в составе Манчестер Сити.

В распоряжении Пепа Гвардиолы на данный момент есть только один центральный форвард — Габриэль Жезус.

Нынешний контракт Душана Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне он провел семь поединков, в которых забил шесть голов.

Напомним, что президент Фиорентины Рокко Коммиссо рассказал о том, какую сумму предложит Влаховичу в рамках нового контракта.