Сербский нападающий хочет выступать за "горожан".
Душан Влахович, getty images
01 октября 2021, 22:36
Фиорентина прошлым летом так и не получила предложение по Душану Влаховичу, которое бы устроило руководство клуба.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, сербский нападающий хочет продолжить свою карьеру в составе Манчестер Сити.
В распоряжении Пепа Гвардиолы на данный момент есть только один центральный форвард — Габриэль Жезус.
Нынешний контракт Душана Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне он провел семь поединков, в которых забил шесть голов.
Напомним, что президент Фиорентины Рокко Коммиссо рассказал о том, какую сумму предложит Влаховичу в рамках нового контракта.