Англия

Футболист Арсенала высказался о форме команды.

Опорный полузащитник лондонского Арсенала Самби Локонга высказался о текущей форме команды.

По его мнению, затяжной кризис "пушкарей" не влияет на статус клуба.

"Арсенал — легендарный клуб. Конечно, реальность такова, что сейчас мы не на первых ролях, но это ничего не меняет. Я пришел в команду, потому что хотел принять участие в возрождении клуба. Для меня Арсенал всегда будет Арсеналом, даже во время кризиса",- считает футболист.

Напомним, Локонга перебрался в стан лондонского клуба в летнее трансферное окно из Андерлехта. Сумма трансфера составила 17 млн евро.

В составе команды Микеля Артеты Локонга сыграл 5 матчей в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

Следующий матч Арсенал проведет в субботу, 2 октября на выезде против Брайтона.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.