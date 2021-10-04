Англия

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В матче седьмого тура чемпионата Англии лондонский Тоттенхэм на своем поле одержал минимальную победу над Астон Виллой со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда в составе "шпор" отметился Хейбьерг. Затем в середине второго тайма команды обменялись забитыми голами — на гол "львов" усилиями Уоткинса, лондонцы ответили точным ударом Лукаса Моуры спустя три минуты.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Астон Вилла 2:1

Голы: Хейбьерг, 27, Моура 71 — Уоткинс, 68.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон, Н'Домбеле (Ло Чельсо, 76), Скипп, Хейбьерг, Мин, Кейн, Моура (Хиль, 89).

Астон Вилла: Мартинес — Конса, Хаус (Траоре, 81), Мингз — Кэш, Макгинн, Луис, Рэмси (Буэндия, 70), Таргетт — Ингс (Арчер, 89), Уоткинс.

Предупреждения: Скипп, Ромеро — Рэмси.