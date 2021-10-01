Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Тоттенхэм - Мура, Getty Images
01 октября 2021, 07:20
В матче второго тура группового этапа Лиги конференций лондонский Тоттенхэм на своем поле разгромил словенскую Муру (5:1).
Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда результативным ударом отметился Алли, а спустя четыре минуты Ло Чельсо удвоил преимущество "шпор". Затем в дело вступил Кейн, который оформил хет-трик, а в начале второго тайма свой единственный гол провели словенцы усилиями Коуса.
Обзор матча:
Тоттенхэм - Мура 5:1
Голы: Алли, 4, Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 87 — Коус, 53
Тоттенхэм: Голлини, Доэрти, Родон, Ромеро, Регилон (Эмерсон, 81), Алли (Сон Хын Мин, 60), Уинкс, Скипп (Хейбьерг, 69), Ло Чельсо, Хиль (Лукас Моура, 60), Скарлетт (Кейн, 59).
Мура: Обрадович, Коус (Мандич, 75), Марушко, Горенц, Карничник, Штурм, Козар, Лорбек, Хорват (Лотрич, 75), Мароша (Ципот, 85), Мулахусейнович (Шкофлек, 63).