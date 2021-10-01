Лига конференций

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В матче второго тура группового этапа Лиги конференций лондонский Тоттенхэм на своем поле разгромил словенскую Муру (5:1).

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда результативным ударом отметился Алли, а спустя четыре минуты Ло Чельсо удвоил преимущество "шпор". Затем в дело вступил Кейн, который оформил хет-трик, а в начале второго тайма свой единственный гол провели словенцы усилиями Коуса.

Обзор матча:

Тоттенхэм - Мура 5:1

Голы: Алли, 4, Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 87 — Коус, 53