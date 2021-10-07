Англия

Английский хавбек продолжит свои выступления в составе "горожан".

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 21-летний англичанин близок к продлению соглашения с "горожанами". Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Фоден провел шесть поединков в составе клуба из Манчестера, в которых он забил два мяча и отдал два ассиста.

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