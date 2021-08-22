Аргентинский форвард парижан вновь угодил в лазарет.
Мауро Икарди, ligue1.com
22 августа 2021, 16:59
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди получил повреждение в поединке третьего тура чемпионата Франции против Бреста (4:2). Об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.
По информации источника, у 28-летнего аргентинца травмировано плечо, из-за чего он покинул стадион с перевязкой на правой руке. После медосмотра выяснилось, что у него нет перелома, но травма достаточно серьезная.
На восстановление футболисту парижан понадобится около трех недель.
На Football.ua доступен видеообзор матча Брест — ПСЖ.