Франция

Аргентинский форвард парижан вновь угодил в лазарет.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди получил повреждение в поединке третьего тура чемпионата Франции против Бреста (4:2). Об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.

По информации источника, у 28-летнего аргентинца травмировано плечо, из-за чего он покинул стадион с перевязкой на правой руке. После медосмотра выяснилось, что у него нет перелома, но травма достаточно серьезная.

На восстановление футболисту парижан понадобится около трех недель.

На Football.ua доступен видеообзор матча Брест — ПСЖ.