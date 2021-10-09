Англия

Немецкий специалист заинтересовал новых боссов "сорок".

Немецкий тренер и функционер Ральф Рангник может сменить текущее место работы.

Немец может стать новым исполнительным директором в Ньюкасле, который на днях сменил владельцев. По сообщениям британских СМИ, это может произойти в ближайшие недели, так как действующий исполнительный директор Ли Чарнли будет оставаться при должности, чтобы сгладить этот переходный период.

В настоящее время 63-летний специалист исполняет роль руководителя по спорту и развитию в московском Локомотиве.

Ранее сообщалось, что все оставшиеся 19 клубов АПЛ выступили против новых владельцев Ньюкасла.