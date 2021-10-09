Немецкий специалист заинтересовал новых боссов "сорок".
Ральф Рангник, Getty images
09 октября 2021, 17:08
Немецкий тренер и функционер Ральф Рангник может сменить текущее место работы.
Немец может стать новым исполнительным директором в Ньюкасле, который на днях сменил владельцев. По сообщениям британских СМИ, это может произойти в ближайшие недели, так как действующий исполнительный директор Ли Чарнли будет оставаться при должности, чтобы сгладить этот переходный период.
В настоящее время 63-летний специалист исполняет роль руководителя по спорту и развитию в московском Локомотиве.
Ранее сообщалось, что все оставшиеся 19 клубов АПЛ выступили против новых владельцев Ньюкасла.