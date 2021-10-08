Англия

Объединение европейский болельщиков недовольно сделкой.

Организация Football Supporters Europe выступила с заявлением относительно покупки Ньюкасла инвестиционным фондом из Саудовской Аравии, который связывают с руководством страны.

"Покупка Ньюкасла – еще один пример того, как футбол позволяет государствам с одними из худших показателей в области прав человека использовать футбол в качестве геополитического инструмента и инструмента для отмывания репутации с помощью спорта.

Игра в целом должна отражать, почему она стала такой привлекательной для авторитарных режимов. Футбол должен смотреть на себя и спрашивать, почему диктатуры, такие как Саудовская Аравия и другие, могут оказывать такое большое влияние на наши клубы и сообщества.

Руководящие органы должны заложить в основу четкие критерии и меры защиты прав человека, а затем обеспечить их соблюдение. Мы считаем, что права человека имеют основополагающее значение для футбола и спорта, будь то спонсорские сделки, международные спортивные мероприятия или владение клубом",- говорится в заявлении организации.

Ранее, новый директор Ньюкасла Аманда Стэвли рассказала о планах клуба.