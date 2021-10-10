Англия

Футболист вспомнил сезон-2012/13 в АПЛ.

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс вспомнил свою победу в Премьер-лиге и признался, что поставил у себя копию трофея АПЛ дома.

"Я был немного наивен, немного молод, ты можешь выиграть что-то очень большое, но не запомнить этот момент. Может быть, это приходит с опытом.

Есть кое-что, что я понимаю. Многие игроки в наши дни выигрывают Премьер-лигу, но есть так много футболистов, которые блистают, но никогда не приблизятся к победе в Премьер-лиге. Очень важно иметь в своем резюме надпись: "победитель АПЛ".

"Копию трофея Премьер-лиги я поставил у себя дома, чтобы напоминать себе и чтобы мои дети знали, что я выиграл Премьер-лигу.

Возможность рассказать кому-то о том, что я был одним из чемпионского состава, много стоит", — рассказал Джонс пресс-службе клуба.

Напомним, Джонс перешел в МЮ в 2011 году. С тех пор с командой он выиграл АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии (2).

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