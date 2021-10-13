Англия

Футболист расскажет расскажет о трудностях, с которыми сталкивался по ходу карьеры.

Видеохостинг Amazon Prime снимет документальный фильм о главном тренере Дерби Каунти Уэйне Руни.

В этом фильме бывший нападающий Манчестер Юнайтед, Эвертона и сборной Англии расскажет о проблемах, с которыми он сталкивался по ходу карьеры футболиста.

"Я хочу, чтобы люди действительно лучше понимали меня как личность. Нужно быть честным и коснуться всего, что произошло в моей жизни, это важно. Люди говорят о моем психическом здоровье — важно, чтобы они понимали при этом, с каким давлением я сталкивался, когда играл за Манчестер Юнайтед.

За последние 20 лет пресса очень много освещала мою жизнь как что то ужасное, но тогда пусть каждый узнает обратную сторону, пусть каждый узнает — что такое жизнь в бедном районе Ливерпуля",- приводит слова 35-летнего экс-футболиста BBC.

Выход документального фильма запланирован на начало 2022 года.