Этот сезон может стать последним для защитника в Интере.
Стефан де Врей, Getty Images
13 октября 2021, 15:30
Защитник Интера Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает издание La Repubblica, агент Мино Райола занялся поисками вариантов трудоустройства для своего клиента. Ранее интерес к нидерландскому центрбеку проявляли Эвертон и Тоттенхэм.
Действующий контракт де Врея с Интером рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 9 поединков в футболке "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что Интер не может договориться о новом контракте с полузащитником Николо Бареллой.