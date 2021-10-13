Англия

Этот сезон может стать последним для защитника в Интере.

Защитник Интера Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает издание La Repubblica, агент Мино Райола занялся поисками вариантов трудоустройства для своего клиента. Ранее интерес к нидерландскому центрбеку проявляли Эвертон и Тоттенхэм.

Действующий контракт де Врея с Интером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 9 поединков в футболке "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что Интер не может договориться о новом контракте с полузащитником Николо Бареллой.