Италия

Появились еще два громких претендента на форварда "неаполитанцев".

Полузащитник Наполи Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку предстоящей зимой или следующим летом, сообщает Football-Italia ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

У 30-летнего итальянца заканчивается контракт с "неаполитанцами" в конце нынешнего сезона. Наполи хочет продлить соглашение, но стороны в настоящее время не могут найти компромисс.

Также отмечается, что клуб из Неаполя предлагает игроку контракт с окладом в 4,6 млн евро в год, но сам футболист требует 7 млн евро с учетом бонусов.

В текущей кампании Инсинье провел девять поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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