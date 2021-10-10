Италия

Летом 2022 года хорватский хавбек может стать свободным агентом.

Генеральный директор миланского Интера Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Марцело Брозовича, который летом следующего года может стать свободным агентом.

"Мы вполне уверены в том, что заключим с ним новое соглашение. Встреча пройдет на следующей неделе", – сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport, о чем сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации СМИ, новая сделка с 28-летним хорватом будет рассчитана до лета 2025 года.

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