Англия

Наставник лондонцев видит перспективу в молодом футболисте.

Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли может пропустить ближайший матч АПЛ.

По словам главного тренера "канониров" Микеля Артеты, футболист получил микротравму на прошлой неделе и его участие в игре против Кристал Пэлас под вопросом.

"К сожалению, Габриэль получил небольшую травму. Мы еще не знаем, будет ли он доступен в понедельник, нужно дождаться углубленного обследования",- заявил специалист.

Также Артета прокомментировал возможность аренды молодого бразильца.

"Это исключено. Я очень доволен его прогрессом, мы даже не рассматриваем такую возможность",- приводит слова наставника Арсенала официальный сайт клуба.

Напомним, следующий свой матч Арсенал проведет в понедельник, 18 октября в рамках 8-го тура Английской Премьер-Лиги против Кристал Пэлас.