Наставник лондонцев видит перспективу в молодом футболисте.
Габриэль Мартинелли, Getty images
14 октября 2021, 17:15
Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли может пропустить ближайший матч АПЛ.
По словам главного тренера "канониров" Микеля Артеты, футболист получил микротравму на прошлой неделе и его участие в игре против Кристал Пэлас под вопросом.
"К сожалению, Габриэль получил небольшую травму. Мы еще не знаем, будет ли он доступен в понедельник, нужно дождаться углубленного обследования",- заявил специалист.
Также Артета прокомментировал возможность аренды молодого бразильца.
"Это исключено. Я очень доволен его прогрессом, мы даже не рассматриваем такую возможность",- приводит слова наставника Арсенала официальный сайт клуба.
Напомним, следующий свой матч Арсенал проведет в понедельник, 18 октября в рамках 8-го тура Английской Премьер-Лиги против Кристал Пэлас.