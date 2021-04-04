Италия

Англичанин может летом перебраться в стан мадридского клуба.

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс попал в сферу интересов Атлетико.

По информации Sky Sports, "матрасники" внимательно следят за ситуацией вокруг англичанина, который получает мало игрового времени при Жозе Моуриньо.

Сообщается, что мадридский клуб попытается подписать хавбека летом. При этом, за Уинксом также следят Валенсия и Эвертон.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.