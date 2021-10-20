Менеджер оценил возможность подписания норвежского форварда.
Томас Тухель, Getty Images
20 октября 2021, 13:59
Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал слухи об интересе со стороны клуба к нападающему Боруссии Д Эрлингу Холанд.
"Мы обсуждали кандидатуру Эрлинга Холанда несколько раз, но это тогда казалось совсем нереальным. Конечно, мы о нем регулярно говорим, потому что он – фантастический игрок и ключевая фигура в Дортмунде, который является нашим соперником в Лиге чемпионов.
Могли бы Лукаку и Холанд играть вместе? Об этом можно подумать.
Не думаю, что мы серьезно рассматривали возможность его подписания, но давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели", – рассказал Тухель в интервью SportBild.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в мире.