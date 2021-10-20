Англия

Менеджер оценил возможность подписания норвежского форварда.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал слухи об интересе со стороны клуба к нападающему Боруссии Д Эрлингу Холанд.

"Мы обсуждали кандидатуру Эрлинга Холанда несколько раз, но это тогда казалось совсем нереальным. Конечно, мы о нем регулярно говорим, потому что он – фантастический игрок и ключевая фигура в Дортмунде, который является нашим соперником в Лиге чемпионов.

Могли бы Лукаку и Холанд играть вместе? Об этом можно подумать.

Не думаю, что мы серьезно рассматривали возможность его подписания, но давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели", – рассказал Тухель в интервью SportBild.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в мире.