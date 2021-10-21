Англия

24-летний голландец хочет иметь больше игровой практики.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 24-летний голландец хочет сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени, поэтому вероятность его зимнего ухода очень высока.

Также отмечается, что несмотря на всех слухи в СМИ, переговоров между Аяксом и МЮ по возможному переходу футболиста нет и не было.

В нынешнем сезоне ван де Беек провел всего лишь три поединка, в которых провел на поле 141 минуту.

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