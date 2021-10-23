Агент футболиста настаивает на невероятной зарплате своего клиента.
мохамед салах, getty images
23 октября 2021, 10:36
Переговоры Мохамеда Салаха и Ливерпуля о продлении контракта зашли в тупик.
Боссы "мерсисайдец" осознают, что им придется сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба, однако клуб не может увеличить зарплату футболиста практически в два раза, сообщает Times.
В то же время, агент Салаха Рами Аббас не намерен отступать от своей позиции и позиции своего клиента относительно заявленной суммы — 400 тысяч фунтов в неделю.
На данный момент Фараон зарабатывает 220 тысяч фунтов — это больше всех в Ливерпуле, однако лишь 11-е место в АПЛ среди всех футболистов.
Если же Ливерпуль согласится на такие условия — Салах будет третьим футболистом в лиге по уровню зарплаты, обойдя Де Брюйне из Манчестер Сити с окладом в 385 тысяч фунтов.
Напомним, контракт футболиста с Ливерпулем истекает летом 2023 года.
Ранее, сам Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта.