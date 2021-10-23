Англия

Агент футболиста настаивает на невероятной зарплате своего клиента.

Переговоры Мохамеда Салаха и Ливерпуля о продлении контракта зашли в тупик.

Боссы "мерсисайдец" осознают, что им придется сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба, однако клуб не может увеличить зарплату футболиста практически в два раза, сообщает Times.

В то же время, агент Салаха Рами Аббас не намерен отступать от своей позиции и позиции своего клиента относительно заявленной суммы — 400 тысяч фунтов в неделю.

На данный момент Фараон зарабатывает 220 тысяч фунтов — это больше всех в Ливерпуле, однако лишь 11-е место в АПЛ среди всех футболистов.

Если же Ливерпуль согласится на такие условия — Салах будет третьим футболистом в лиге по уровню зарплаты, обойдя Де Брюйне из Манчестер Сити с окладом в 385 тысяч фунтов.

Напомним, контракт футболиста с Ливерпулем истекает летом 2023 года.

Ранее, сам Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта.