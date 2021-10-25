Англия

Итальянский специалист выразил желание заменить Солскьяера.

Бывший тренер Ювентуса, Интера и Челси Антонио Конте выразил готовность возглавить Манчестер Юнайтед в случае отставки Оле-Гуннара Солскьяера.

Сам специалист заинтересован в этом проекте, однако по информации Manchester Evening News, Конте не совсем доволен структурой клуба, где есть перспектива работы с "модными" игроками, в которых он не заинтересован.

Также есть вероятность, что итальянскому наставнику не подпишут всех тех игроков, которых он пожелает. Подобная проблема была у Конте в Челси, когда боссы "аристократов" не сумели приобрести Ромелу Лукаку.

По сообщениям различных СМИ, после сокрушительного поражения от Ливерпуля (0:5), руководство клуба не имело никаких разговоров с нынешним наставником "красных дьяволов" Оле-Гуннаром Солскьяером и еще не обсуждали его возможную отставку.