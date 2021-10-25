Англия

Руководство "красных дьяволов" не торопится договариваться с новым тренером.

Руководство Манчестер Юнайтед видит в Антонио Конте наилучший вариант для замены Оле-Гуннара Солскьяера, под руководством которого команда проиграла Ливерпулю со счетом 0:5.

Однако как сообщает журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" не вступали в переговоры с итальянцем из уважения к Солскьяеру.

Романо также утверждает, что Конте не любит приходить в команду по ходу сезона, но ради Манчестер Юнайтед готов отступить от своих правил.

Напомним, что Манчестер Юнайтед может уволить Солскьяера до матча с Тоттенхэмом.