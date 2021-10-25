Руководство "красных дьяволов" определилось со своим выбором.
Антонио Конте, getty images
25 октября 2021, 22:34
Манчестер Юнайтед из-за серии неудачных результатов рассматривает вариант со сменой главного тренера.
Как сообщает издание ESPN, руководство "красных дьяволов" считает, что лучшим вариантом для команды из доступных на рынке будет Антонио Конте.
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Источник утверждает, что при этом в Манчестер Юнайтед немного встревожены резким характером итальянского тренера.
Напомним, что Зинедин Зидан не заинтересован в работе в Манчестер Юнайтед.