Англия

Руководство "красных дьяволов" определилось со своим выбором.

Манчестер Юнайтед из-за серии неудачных результатов рассматривает вариант со сменой главного тренера.

Как сообщает издание ESPN, руководство "красных дьяволов" считает, что лучшим вариантом для команды из доступных на рынке будет Антонио Конте.

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Источник утверждает, что при этом в Манчестер Юнайтед немного встревожены резким характером итальянского тренера.

Напомним, что Зинедин Зидан не заинтересован в работе в Манчестер Юнайтед.