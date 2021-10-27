Франция

Форвард ПСЖ принял окончательное решение относительно своего будущего.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе окончательно определился со своим будущим.

По сообщениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард подпишет контракт с мадридским Реалом в феврале 2022 года.

"Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в Реале. У него уже согласованы все условия с мадридцами.

Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился", — приводил слова Ди Марцио Wett Freunde.

Напомним, ранее ПСЖ намеревались предложить краткосрочный контракт футболисту, чтобы не терять его бесплатно.