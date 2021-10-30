Англия

Итальянский тренер может возглавить "сорок".

Ньюкасл после покупки концерном из Саудовской Аравии расстался со Стивом Брюсом и находится в поиске нового тренера.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, в список потенциальных кандидатов входит экс-тренер Милана и Наполи Дженнаро Гаттузо.

Отметим, что на назначении итальянского тренера лично настаивает известный агент Жорже Мендеш.

Напомним, что Фиорентина досрочно разорвала контракт с Дженнаро Гаттузо через 3 недели после назначения.