Итальянский тренер может возглавить "сорок".
Дженнаро Гаттузо, getty images
30 октября 2021, 00:29
Ньюкасл после покупки концерном из Саудовской Аравии расстался со Стивом Брюсом и находится в поиске нового тренера.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, в список потенциальных кандидатов входит экс-тренер Милана и Наполи Дженнаро Гаттузо.
Отметим, что на назначении итальянского тренера лично настаивает известный агент Жорже Мендеш.
Напомним, что Фиорентина досрочно разорвала контракт с Дженнаро Гаттузо через 3 недели после назначения.