Лондонский клуб заинтересован в нигерийском нападающем.
Пол Онуачу, Getty Images
04 ноября 2021, 15:33
Нападающий Генка Пол Онуачу попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание Corriere dello Sport.
"Канониры" хотят укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать нигерийского форварда. Конкуренцию лондонскому клубу в борьбе за 27-летнего игрока намерена составить Астон Вилла.
В текущем сезоне Онуачу провел 18 поединков в составе Генка, забив 12 голов.
Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в приобретении нападающего Торино Андреа Белотти.