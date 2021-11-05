Англия

Лондонский клуб начнет переговоры по сербскому форварду.

Арсенал нацелился на приобретение нападающего Фиорентины Душана Влаховича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Канониры" планируют укрепить линию нападения в январе и попытаются заполучить сербского форварда. Лондонский клуб готов заплатить 80 миллионов евро, которые хотят выручить за футболиста "фиалки".

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 12 поединков в футболке "фиолетовых", отличившись десятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Влахович хотел бы присоединиться к Ювентусу.