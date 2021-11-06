Англия

Немецкий защитник по-прежнему не может договориться с Челси.

Защитник Челси Антонио Рюдигер по-прежнему не может договориться с лондонским клубом о новом контракте, сообщает AS.

По информации источника, футболист и руководство клуба хотят, чтобы новый контракт был подписан, но главным преткновением является зарплата немецкого игрока.

Отмечается, что Рюдигер намерен зарабатывать около 12 млн евро в год, но "синие" не желают столько тратить на его услуги.

В то же время на Антонио претендует Реал, который готов платить футболисту требуемую зарплату, так как "сливочные" планируют расстаться с несколькими игроками.

Напомним, действующий контракт Рюдигера рассчитан до лета 2022 года.

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